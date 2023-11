Théâtre – Tant bien que mal Cie Mmm… Centre culturel Sarlat-la-Canéda, 9 avril 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

L’Histoire

Les Reimmors viennent de perdre l’un des leurs. On embarque dans une épopée poignante où la mort vient frapper en plein coeur, brusquement,

les membres de cette famille. Une histoire où l’on apprend à se dire au revoir, à finir ses phrases ou à s’échapper par la fenêtre du commissariat.

Dans cet élan, ces enfants unis font s’entrechoquer les idées de Socrate, Natasha St-Pier et Damasio. En bref, un hymne à la vie, qui fait rejaillir la beauté au milieu du drame, en restant toujours drôle.

Accompagnée pour la première fois d’un musicien sur scène et portée par les invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage entremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et des survivants, tous imbriqués..

Centre culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Story

The Reimmors have just lost one of their own. We embark on a poignant epic in which death suddenly strikes at the heart of the family,

the members of this family. A story in which we learn to say goodbye, finish sentences or escape through the police station window.

In the process, the children unite and the ideas of Socrates, Natasha St-Pier and Damasio collide. In short, a hymn to life, which brings out the beauty in the midst of drama, while always remaining funny.

Accompanied for the first time by an on-stage musician, Marie-Magdeleine brings the voices of the deceased and the survivors, all intertwined, to bear on the unseen, grief and joy, laughter and tears.

La historia

Los Reimmors acaban de perder a uno de los suyos. Nos embarcamos en una conmovedora epopeya en la que la muerte golpea, de repente, en el corazón mismo

a los miembros de esta familia. Es una historia sobre decir adiós, terminar frases y escapar por la ventana de la comisaría.

En el proceso, los niños se unen y las ideas de Sócrates, Natasha St-Pier y Damasio chocan. En definitiva, un canto a la vida, que resalta la belleza en medio del drama, sin dejar de ser siempre divertido.

Acompañada por primera vez por un músico en escena, y llevada por lo invisible, la pena y la alegría, la risa y las lágrimas más entrelazadas, Marie-Magdeleine llevará la voz de los difuntos y de los supervivientes, todos entrelazados.

Die Geschichte

Die Reimmors haben einen der ihren verloren. Wir begeben uns in ein ergreifendes Epos, in dem der Tod plötzlich mitten ins Herz trifft,

die Mitglieder dieser Familie. Eine Geschichte, in der man lernt, sich zu verabschieden, Sätze zu beenden oder aus dem Fenster des Polizeireviers zu fliehen.

In diesem Elan lassen diese vereinten Kinder die Ideen von Sokrates, Natasha St-Pier und Damasio aufeinanderprallen. Kurzum, eine Hymne an das Leben, die inmitten des Dramas die Schönheit wieder aufleben lässt und dabei immer lustig bleibt.

Marie-Magdeleine wird zum ersten Mal von einem Musiker auf der Bühne begleitet und von den Unsichtbaren, der Trauer und der Freude, dem Lachen und dem Weinen getragen, die noch mehr miteinander verflochten sind. Sie wird die Stimme des Verstorbenen und der Überlebenden, die alle miteinander verflochten sind, tragen.

