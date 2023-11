Théâtre – Biques Cie les mille printemps Centre culturel Sarlat-la-Canéda, 28 mars 2024, Sarlat-la-Canéda.

Spectacle intergénérationnel sur l’âgisme. C’est le moment !

« Après le féminisme, abordé dans « Mon Olympe », et la collapsologie, avec « Yourte » : l’âgisme vient s’ajouter à la liste de nos

questionnements. Convaincues que le monde est à l’aube d’une révolution climatique, financière, politique, sociale et culturelle, il nous paraît nécessaire de rêver un avenir où transmission et inclusion seraient au coeur de nos manières de penser et d’agir. C’est avec un immense enthousiasme que nous présentons cette troisième création, persuadées que l’intergénérationnel (au même titre que l’écologie et l’égalité des genres) est une condition sine qua non d’un nouveau système équitable, d’un monde plus juste et de lendemains vivables. Nous nous sommes emparé-e-s de ce sujet à la fin de l’année 2019 et l’actualité n’a fait, depuis, que nous donner raison. ».

Centre culturel

Intergenerational show on ageism. It?s about time!

« After feminism, tackled in « Mon Olympe », and collapsology, with « Yourte », ageism has just been added to our list of questions

questioning. Convinced that the world is on the cusp of a climatic, financial, political, social and cultural revolution, we feel it necessary to dream of a future where transmission and inclusion are at the heart of our ways of thinking and acting. It is with great enthusiasm that we present this third creation, convinced that intergeneration (along with ecology and gender equality) is a sine qua non for a new equitable system, a fairer world and a livable tomorrow. We took up this subject at the end of 2019, and current events have since only proved us right. »

Espectáculo intergeneracional sobre la discriminación por motivos de edad. ¡Ya era hora!

« Después del feminismo, abordado en « Mon Olympe », y de la colapsología, con « Yourte », el edadismo acaba de añadirse a nuestra lista de preguntas

cuestionamiento. Convencidos de que el mundo está a las puertas de una revolución climática, financiera, política, social y cultural, creemos necesario soñar con un futuro en el que la transmisión y la inclusión estén en el centro de nuestras formas de pensar y actuar. Con gran entusiasmo presentamos esta tercera creación, convencidos de que las relaciones intergeneracionales (junto con la ecología y la igualdad de género) son una condición sine qua non para un nuevo sistema equitativo, un mundo más justo y un mañana habitable. Retomamos este tema a finales de 2019 y los acontecimientos actuales no han hecho más que darnos la razón

Generationsübergreifende Aufführung zum Thema Altersdiskriminierung. Es ist an der Zeit!

« Nach dem Feminismus, der in « Mein Olymp » behandelt wurde, und der Kollapsologie, die in « Jurte » thematisiert wurde, ist nun auch der Altersdiskriminierung ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen

fragen auf. Wir sind davon überzeugt, dass die Welt an der Schwelle zu einer klimatischen, finanziellen, politischen, sozialen und kulturellen Revolution steht, und es erscheint uns notwendig, von einer Zukunft zu träumen, in der Übertragung und Inklusion im Zentrum unseres Denkens und Handelns stehen. Wir sind davon überzeugt, dass die Intergenerationalität (ebenso wie Ökologie und Geschlechtergleichheit) eine unabdingbare Voraussetzung für ein neues, gerechtes System, eine gerechtere Welt und eine lebenswerte Zukunft ist. Wir haben dieses Thema Ende 2019 aufgegriffen und die Nachrichten haben uns seitdem nur Recht gegeben. »

