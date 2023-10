Festival Cité Clown Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 3 février 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Deux personnages intemporels, énergumènes qui adorent se détester et que tout oppose, sauf cette fragilité commune qui nous touche au cœur, chatouille nos zygomatiques et titille notre âme d’enfant.

Le duo s’est forgé autour de références comme Buster Keaton, Jacques Tati en passant par les Monty Python. Réduire la parole, révéler la drôlerie et l’incongruité des attitudes humaines par le rythme des corps et la complicité du geste.

Cie Les Mammifères marrants.

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Two timeless characters, energy-mongers who love to hate each other and whom everything opposes except their shared fragility, which touches our hearts, tickles our zygomatic and titillates our childlike souls.

The duo has built its reputation on references such as Buster Keaton, Jacques Tati and Monty Python. Reducing speech, revealing the humour and incongruity of human attitudes through the rhythm of bodies and the complicity of gesture.

Cie Les Mammifères marrants

Dos personajes atemporales, dos bichos raros a los que les encanta odiarse y que tienen todo en común excepto una fragilidad compartida que nos llega al corazón, nos hace cosquillas en los huesos de la risa y excita nuestras almas infantiles.

El dúo ha construido su reputación sobre referencias como Buster Keaton, Jacques Tati y Monty Python. Reducir el discurso, revelar el humor y la incongruencia de las actitudes humanas a través del ritmo del cuerpo y la complicidad del gesto.

Compañía Les Mammifères marrants

Zwei zeitlose Charaktere, die sich gerne hassen und die nichts verbindet außer ihrer gemeinsamen Zerbrechlichkeit, die unser Herz berührt, unser Zygoma kitzelt und unsere Kinderseele kitzelt.

Das Duo hat sich um Referenzen wie Buster Keaton, Jacques Tati und Monty Python geschmiedet. Sie wollen die Sprache reduzieren, die Komik und Ungereimtheit menschlicher Haltungen durch den Rhythmus der Körper und die Komplizenschaft der Gesten enthüllen.

Cie Les Mammifères marrants (Die lustigen Säugetiere)

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir