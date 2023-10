Festival Cité Clown Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 2 février 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Un solo de clown un peu cruel ! Compagnie quand les moules auront des dents

« Crâsse, c’est un petit truc avec une gueule de nouveau-né, raté : les oreilles décollées, les yeux tombés en orbite, pif de profil et bouche pourrie. Petit, terne et peau-de-croûte. Experte en crack et pacotilles, elle pense savoir tout sur tout. Elle se joue de la mort et bouffe même les pissenlits par la racine. Crâsse, c’est l’abandon-née, le rejeté, l’éternel enfant cruel. C’est le laid, le moche mais c’est aussi le boute-en-train, le plaisantin, celui qui aime raconter et jouer. C’est pour ça qu’on reste à le regarder… Entre curiosité monstrueuse et amusement enfantin – comme quand on arrache les ailes d’une mouche… Dégoût et fascination ; Crâsse, c’est un être isolé mais qui aime vivre parmi les autres et qui – surtout – cherche à « faire famille »… à n’importe quel prix !.

Centre Culturel

A slightly cruel clown solo! Compagnie quand les moules auront des dents

« Crâsse is a little thing with the face of a newborn baby, a dud: his ears have fallen off, his eyes have fallen into orbit, his nose is in profile and his mouth is rotten. Small, dull and crusty. An expert in crack and junk, she thinks she knows everything about everything. She plays with death and even eats dandelions by the roots. Crâsse is the abandoned, the rejected, the eternal cruel child. He’s the ugly one, but he’s also the joker, the jokester, the one who loves to tell stories and play games. That’s why we keep watching him? Between monstrous curiosity and childish amusement? like pulling the wings off a fly? Disgust and fascination; Crâsse is an isolated being who likes to live among others and who? above all? seeks to « make a family »? at any price!

¡Un solo de payaso con una vena cruel! Quand les moules auront des dents company

« Crâsse » es una cosita con cara de recién nacido, un fracaso: las orejas de soplillo, los ojos caídos en órbita, la nariz de perfil y la boca podrida. Pequeño, apagado y costroso. Experta en crack y chatarra, cree saberlo todo sobre todo. Juega con la muerte e incluso come dientes de león de raíz. Crâsse es el abandonado, el rechazado, el eterno niño cruel. Es el feo, pero también el divertido, el bromista, el que adora contar historias y jugar. ¿Por eso le seguimos observando? Entre la curiosidad monstruosa y la diversión infantil… ¿como arrancarle las alas a una mosca? Asco y fascinación; Crâsse es un ser aislado al que le gusta vivir entre otros y que, sobre todo, busca « formar una familia »… ¡a cualquier precio!

Ein etwas grausames Clownsolo! Compagnie quand les moules auront des dents (Wenn Muscheln Zähne haben)

« Crâsse, das ist ein kleines Ding mit dem Gesicht eines Neugeborenen, misslungen: abstehende Ohren, in die Augenhöhle gefallene Augen, Schnauze im Profil und verfaulter Mund. Klein, stumpf und mit Haut und Haaren. Sie ist Expertin für Crack und Schrott und glaubt, alles über alles zu wissen. Sie spielt mit dem Tod und frisst sogar den Löwenzahn aus der Wurzel. Crâsse ist der Verlassene, der Verstoßene, das ewige grausame Kind. Er ist der Hässliche, der Hässliche, aber er ist auch der Spaßvogel, der Witzbold, der gerne erzählt und spielt. Deshalb bleibt man dabei, ihn zu beobachten? Zwischen monströser Neugier und kindlicher Belustigung – wie wenn man einer Fliege die Flügel ausreißt? Der Schädel ist ein isoliertes Wesen, das aber gerne unter anderen lebt und vor allem versucht, eine « Familie » zu bilden – um jeden Preis!

