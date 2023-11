Danse – Ballet Julien Lestel Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 27 janvier 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

On serait tenté de croire que la liberté c’est faire ce que l’on veut, combler ses propres besoins, réaliser ses propres désirs, ici, au plus vite.

Or, cette quête infinie d’assouvissement rend esclave de ses passions et de ses désirs et ne procure qu’un sentiment de liberté illusoire.

Cependant, pouvons-nous atteindre une forme de liberté ou sommes-nous totalement et définitivement déterminés par des contraintes extérieures et intérieures ? L’être humain est certes soumis à de nombreuses contraintes, mais certaines l’élèvent au rang d’humain, d’autres peuvent l’enfermer dans les entraves de l’esclavage. Etre libre engage un rapport à soi-même mais surtout à autrui..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



We’re tempted to believe that freedom means doing what we want, satisfying our own needs, fulfilling our own desires, here and now, as fast as possible.

But this endless quest for fulfillment makes us slaves to our passions and desires, and gives us an illusory sense of freedom.

But can we attain a form of freedom, or are we totally and permanently determined by external and internal constraints? The human being is certainly subject to many constraints, some of which elevate him to the status of a human being, while others can trap him in the shackles of slavery. To be free requires a relationship with oneself, but above all with others.

Podemos caer en la tentación de pensar que la libertad significa hacer lo que queremos, satisfacer nuestras propias necesidades, cumplir nuestros propios deseos, aquí y ahora, lo más rápidamente posible.

Pero esta búsqueda incesante de satisfacción nos convierte en esclavos de nuestras pasiones y deseos, y sólo nos da una ilusoria sensación de libertad.

Pero, ¿podemos alcanzar una forma de libertad, o estamos total y permanentemente determinados por limitaciones externas e internas? Es cierto que los seres humanos estamos sometidos a muchas limitaciones, algunas de las cuales nos elevan a la categoría de seres humanos, mientras que otras pueden atraparnos en los grilletes de la esclavitud. Ser libre implica una relación con uno mismo, pero sobre todo con los demás.

Man ist versucht zu glauben, dass Freiheit bedeutet, das zu tun, was man will, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, seine eigenen Wünsche zu erfüllen, hier, so schnell wie möglich.

Doch dieses endlose Streben nach Befriedigung macht einen zum Sklaven seiner Leidenschaften und Wünsche und vermittelt nur ein trügerisches Gefühl von Freiheit.

Aber können wir überhaupt eine Form von Freiheit erreichen, oder werden wir völlig und endgültig von äußeren und inneren Zwängen bestimmt? Der Mensch ist zwar vielen Zwängen unterworfen, aber manche erheben ihn zum Menschen, andere können ihn in die Fesseln der Sklaverei pressen. Frei zu sein bedeutet eine Beziehung zu sich selbst, aber vor allem zu anderen.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir