Spectacle – Guillaume Meurice Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 9 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Premier quinquennat Macron à peine terminé, voilà qu’il est suivi d’un second mandat qui s’annonce réjouissant. Mais 2027, c’est déjà demain ! Et le président ne pourra pas se représenter. Il est temps pour Guillaume Meurice de se déclarer à la fonction suprême. Guillaume Meurice est votre candidat. Quand s’impose la nécessité d’aller plus vite, plus haut, plus fort, instinctivement nos regards convergent vers le seul candidat légitime, qui

incarne à lui seul l’avenir de la France du futur !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Macron?s first quinquennium has barely come to an end, and now it?s time for an exciting second term. But 2027 is already tomorrow! And the President will not be eligible for re-election. It’s time for Guillaume Meurice to declare his candidacy for the supreme office. Guillaume Meurice is your candidate. When the need arises to go faster, higher, stronger, our eyes instinctively converge on the only legitimate candidate, who alone embodies the future

who single-handedly embodies the future of France!

El primer quinquenio de Macron apenas ha llegado a su fin, y ahora le sigue un segundo mandato que se anuncia apasionante. Pero 2027 ya es mañana Y el Presidente no podrá ser reelegido. Es hora de que Guillaume Meurice declare su candidatura al cargo supremo. Guillaume Meurice es su candidato. Cuando surge la necesidad de ir más rápido, más alto, más fuerte, nuestros ojos convergen instintivamente en el único candidato legítimo, que

¡que encarna por sí solo el porvenir de la Francia del futuro!

Kaum ist Macrons erste fünfjährige Amtszeit vorbei, folgt schon die zweite, die sich erfreulich ankündigt. Aber 2027 ist schon morgen! Und der Präsident darf nicht mehr kandidieren. Es ist Zeit für Guillaume Meurice, sich für das höchste Amt zu erklären. Guillaume Meurice ist Ihr Kandidat. Wenn es darum geht, schneller, höher und stärker zu werden, richten sich unsere Blicke instinktiv auf den einzigen legitimen Kandidaten, der

die Zukunft des Frankreichs der Zukunft verkörpert!

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir