Art du clown – Alpheus bellulus Spectacle de Noël Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 5 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

[Offert par la Ville, en priorité aux enfants scolarisés à Sarlat] Clown et art numérique « Périple pour pixel féerique »

Un train arrive dans la nuit. Sous les étoiles. Deux silhouettes naissent de l’ombre. Alpheus, clown blanc extravagant et Bellulus, auguste maladroit, nous emmènent dans les valises de leur tournée fantastique. Ils nous embarquent dans les coulisses du spectacle. Du voyage au chapiteau, des préparatifs à la piste de cirque, des applaudissements enthousiastes à la tombée du rideau… Tapis dans l’ombre, derrière un amas de machines mécaniques, électriques et numériques, le technicien invente et sculpte à l’aide de particules sonores et visuelles, leur univers. A la manière de Monsieur Loyal, il mène à la baguette son petit cirque d’ombre, de son et de lumière. Il crée un monde en

interaction avec les personnages et les accompagne dans leur périple fabuleux..

2023-12-05 fin : 2023-12-05 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



[Offered by the City, with priority given to children attending school in Sarlat] Clown and digital art « Périple pour pixel féerique » (« Journey for fairy pixels »)

A train arrives in the night. Under the stars. Two silhouettes emerge from the shadows. Alpheus, an extravagant white clown, and Bellulus, a clumsy august, take us along on their fantastic tour. They take us behind the scenes of the show. From the journey to the big top, from the preparations to the circus ring, from the enthusiastic applause to the curtain call? Lurking in the shadows, behind a heap of mechanical, electrical and digital machines, the technician invents and sculpts their universe with sound and visual particles. Like Monsieur Loyal, he leads his little circus of shadow, sound and light. He creates a world in

and accompanies them on their fabulous journey.

[Ofrecido por la Ciudad de Sarlat, con prioridad para los niños escolarizados en Sarlat] Payaso y arte digital « Viaje de píxeles de hadas

Un tren llega en la noche. Bajo las estrellas. Dos siluetas emergen de las sombras. Alpheus, un extravagante payaso blanco, y Bellulus, un torpe augusto, nos acompañan en su fantástico recorrido. Nos llevan entre bastidores del espectáculo. Del viaje a la carpa, de los preparativos a la pista, del aplauso entusiasta a la bajada del telón? Acechando en la sombra, detrás de un montón de máquinas mecánicas, eléctricas y digitales, el técnico inventa y esculpe su universo con partículas sonoras y visuales. Como Monsieur Loyal, dirige su pequeño circo de sombras, sonido y luz. Crea un mundo en

crea un mundo que interactúa con los personajes y les acompaña en su fabuloso viaje.

[Von der Stadt angeboten, vorrangig für Kinder, die in Sarlat zur Schule gehen] Clown und digitale Kunst « Périple pour pixel féerique » (Reise für märchenhafte Pixel)

Ein Zug kommt in der Nacht an. Unter den Sternen. Zwei Silhouetten entstehen aus dem Schatten. Alpheus, ein extravaganter Weißclown, und Bellulus, ein tollpatschiger Auguste, nehmen uns in den Koffern ihrer fantastischen Tour mit. Sie nehmen uns mit hinter die Kulissen der Show. Von der Reise bis zum Zirkuszelt, von den Vorbereitungen bis zur Zirkusmanege, vom begeisterten Applaus bis zum Fall des Vorhangs? Im Schatten, hinter einer Ansammlung von mechanischen, elektrischen und digitalen Maschinen, erfinden und gestalten die Techniker mithilfe von akustischen und visuellen Partikeln ihre Welt. Wie ein Monsieur Loyal führt er seinen kleinen Zirkus aus Schatten, Ton und Licht. Er erschafft eine Welt in

er schafft eine Welt, die mit den Figuren interagiert und begleitet sie auf ihrer märchenhaften Reise.

