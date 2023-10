Humour musical – Les Sea Girls Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 24 novembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

« Anthologie ou presque ! » Trois chanteuses, deux musiciens, dix-sept chansons.

« Nous avions envie d’offrir le meilleur de notre répertoire à celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager le grand frisson, le clin d’œil et la gouaille Sea Girls. Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées, qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement car nous sommes bien ensemble.

On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de survivre, le grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides, les animaux domestiques et la realpolitik. Bienvenue dans notre Anthologie ! ».

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Anthology or almost! Three singers, two musicians, seventeen songs.

« We wanted to offer the best of our repertoire to those who hadn?t yet had the chance to share the thrill, the wink and the mischief of Sea Girls. Each number is like a treat. There are tangy flavors for fun, peppery ones that make you cough, and then there are those that gently warm you up, because we’re in it together.

We sing, not without a touch of irony, about the joy of survival, old age, early-morning gender confusion, wrinkles, pets and realpolitik. Welcome to our Anthology!

« ¡Una antología o casi! Tres cantantes, dos músicos, diecisiete canciones.

« Queríamos ofrecer lo mejor de nuestro repertorio a quienes aún no habían tenido la oportunidad de compartir la emoción, el guiño y el descaro de Sea Girls. Cada número es como una golosina. Hay sabores picantes para divertirse, otros que son picantes y te hacen toser, y luego están los que te calientan suavemente, porque estamos juntos en esto.

Cantamos, no sin una pizca de ironía, a la alegría de sobrevivir, a la vejez, a la confusión de género a altas horas de la madrugada, a las arrugas, a las mascotas y a la realpolitik. ¡Bienvenidos a nuestra Antología!

» Anthologie oder fast! » Drei Sängerinnen, zwei Musiker, siebzehn Lieder.

« Wir wollten denjenigen, die noch nicht das Glück hatten, den großen Nervenkitzel, das Augenzwinkern und den Witz der Sea Girls zu teilen, das Beste aus unserem Repertoire anbieten. Jede Nummer ist wie ein Leckerbissen. Es gibt säuerliche Geschmacksrichtungen, die Spaß machen, pfeffrige, die zum Husten anregen und solche, die sanft wärmen, weil wir uns wohlfühlen.

Die Lieder handeln von der Freude am Überleben, vom Alter, von der Verwirrung der Geschlechter am frühen Morgen, von Falten, Haustieren und der Realpolitik. Willkommen in unserer Anthologie! »

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir