Concert – Antonio Lizana Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 17 novembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Jazz ou flamenco, pourquoi choisir ? Antonio Lizana accorde les deux avec panache !

Il incarne la nouvelle génération du Flamenco, navigant entre New York et son Andalousie natale. Antonio Lizana est devenu en quelques

années l’un des représentants les plus célèbres du nouveau jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur et auteur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incarné et rythmes ibériques. Entouré d’un quartet de musiciens d’exception, il parvient à concilier les rythmes complexes du flamenco et les harmonies raffinées de ses compositions jazz. Sa formation a été accueillie par les plus prestigieux festivals de flamenco de New York, Londres, San Francisco, les festivals de jazz de Madrid, Barcelone, Casablanca, Shanghai….

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Jazz or flamenco, why choose? Antonio Lizana combines the two with panache!

He embodies the new generation of Flamenco, sailing between New York and his native Andalusia. In just a few years, Antonio Lizana

one of the most celebrated exponents of new flamenco jazz. Saxophonist, singer and songwriter, he reinvents tradition by blending high-flying jazz, embodied vocals and Iberian rhythms. Surrounded by a quartet of exceptional musicians, he manages to reconcile the complex rhythms of flamenco with the refined harmonies of his jazz compositions. His band has played at the most prestigious flamenco festivals in New York, London and San Francisco, as well as jazz festivals in Madrid, Barcelona, Casablanca, Shanghai…

Jazz o flamenco, ¿por qué elegir? Antonio Lizana combina ambos con garbo

Encarna la nueva generación del flamenco, navegando entre Nueva York y su Andalucía natal. En pocos años, Antonio Lizana

uno de los más célebres exponentes del nuevo jazz flamenco. Saxofonista, cantante y compositor, reinventa la tradición fusionando jazz de altos vuelos, cante encarnado y ritmos ibéricos. Rodeado de un cuarteto de músicos excepcionales, consigue conciliar los complejos ritmos del flamenco con las refinadas armonías de sus composiciones de jazz. Su grupo ha actuado en los más prestigiosos festivales de flamenco de Nueva York, Londres y San Francisco, así como en los festivales de jazz de Madrid, Barcelona, Casablanca, Shanghai, etc.

Jazz oder Flamenco, warum sollte man sich entscheiden? Antonio Lizana bringt beides mit Schwung in Einklang!

Er verkörpert die neue Generation des Flamenco und bewegt sich zwischen New York und seiner Heimat Andalusien. Antonio Lizana ist in wenigen Jahren zum

jahren zu einem der bekanntesten Vertreter des neuen Flamenco-Jazz geworden. Als Saxophonist, Sänger und Komponist erfindet er die Tradition neu, indem er hochkarätigen Jazz, verkörperten Gesang und iberische Rhythmen miteinander verbindet. Umgeben von einem Quartett außergewöhnlicher Musiker gelingt es ihm, die komplexen Rhythmen des Flamenco mit den raffinierten Harmonien seiner Jazzkompositionen in Einklang zu bringen. Seine Formation wurde auf den renommiertesten Flamenco-Festivals in New York, London und San Francisco sowie auf den Jazzfestivals in Madrid, Barcelona, Casablanca, Shanghai usw. vorgestellt.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir