Internationales de la Boétie Centre culturel Sarlat-la-Canéda, 15 novembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

La Société Internationale des Amis de La Boétie animera à Sarlat, du Mercredi 15 novembre au Vendredi 17 novembre, des conférences autour du thème « Reconnaissance et Entre-connaissance » dans l’œuvre de La Boétie..

2023-11-15 fin : 2023-11-17 . EUR.

Centre culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From Wednesday November 15 to Friday November 17, the Société Internationale des Amis de La Boétie will be holding conferences in Sarlat on the theme of « Reconnaissance et Entre-connaissance » in the work of La Boétie.

Del miércoles 15 de noviembre al viernes 17 de noviembre, la Sociedad Internacional de Amigos de La Boétie celebrará en Sarlat una conferencia sobre el tema « Reconocimiento y reconocimiento mutuo » en la obra de La Boétie.

Die Internationale Gesellschaft der Freunde von La Boétie veranstaltet von Mittwoch, dem 15. November, bis Freitag, dem 17. November, in Sarlat Konferenzen zum Thema « Anerkennung und Zwischenerkenntnis » in La Boéties Werk.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir