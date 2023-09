Théâtre cirque – Etre vivant Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 16 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Dans un château-poulailler ambulant, au lever du jour, une équipe de poules (des vraies) entre en scène pour rencontrer le public.

A leurs côtés, Fourmi, personnage singulier, est là pour les accompagner, tissant un lien sensible, délicat et permanent avec ces êtres de basse-cour dont l’imprévisibilité poétique est étonnante. La démarche de cette création atypique tend vers une philosophie de la simplicité.

Elle invite à entendre d’autres échos du monde, ou bien l’écho d’autres mondes si près de nous, là, au bord de l’intime. Après plusieurs années d’échanges et de rencontres, Johanna Gallard sollicite François Cervantes, Catherine Germain et Emmanuel Dariès pour l’accompagner sur le jeu et la dramaturgie..

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At dawn, a team of hens (real hens) take to the stage to meet the public.

At their side, Ant, a singular character, accompanies them, weaving a sensitive, delicate and permanent bond with these barnyard creatures whose poetic unpredictability is astonishing. The approach of this atypical creation tends towards a philosophy of simplicity.

It invites us to hear other echoes of the world, or indeed echoes of other worlds so close to us, there on the edge of intimacy. After several years of exchanges and encounters, Johanna Gallard called on François Cervantes, Catherine Germain and Emmanuel Dariès to accompany her in her acting and dramaturgy.

Al amanecer, en un gallinero ambulante, un equipo de gallinas (de verdad) sube al escenario para encontrarse con el público.

Junto a ellas, Ant, un personaje singular, las acompaña, tejiendo un vínculo sensible, delicado y permanente con estas criaturas de corral cuya imprevisibilidad poética es asombrosa. El planteamiento de esta creación atípica tiende hacia una filosofía de la sencillez.

Nos invita a escuchar otros ecos del mundo, o incluso ecos de otros mundos tan cercanos a nosotros, allí en el límite de la intimidad. Tras varios años de intercambios y encuentros, Johanna Gallard pidió a François Cervantes, Catherine Germain y Emmanuel Dariès que trabajaran con ella en la obra y la dramaturgia.

In einem fahrenden Hühnerhaus betritt bei Tagesanbruch eine Gruppe von echten Hühnern die Bühne, um das Publikum zu treffen.

An ihrer Seite ist Ameise, eine einzigartige Figur, die sie begleitet und eine sensible, zarte und dauerhafte Verbindung zu diesen Hinterhoftieren aufbaut, deren poetische Unberechenbarkeit erstaunlich ist. Der Ansatz dieser atypischen Kreation tendiert zu einer Philosophie der Einfachheit.

Sie lädt dazu ein, andere Echos der Welt zu hören, oder auch das Echo anderer Welten, die uns so nahe sind, dort, am Rande des Intimen. Nach mehreren Jahren des Austauschs und der Begegnungen wendet sich Johanna Gallard an François Cervantes, Catherine Germain und Emmanuel Dariès, um sie beim Spiel und der Dramaturgie zu begleiten.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir