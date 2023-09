Spectacle Humour – Elle…émoi par Emmanuel Van Cappel Centre Culturel Sarlat-la-Canéda, 29 septembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Usé d’une longue carrière passée dans la fosse de l’opéra de Paris, un musicien s’interroge sur la place que prend son instrument dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle…

En remontant le fil de son parcours, il s’interroge sur toutes celles qui l’ont accompagné.

Ce soir encore il voulait rentrer ; tout seul, sans ELLE, il semblait décidé. Rompre, arrêter là, bref, raccrocher… Dès lors, il ouvre la voie à des questions fondamentales qu’il ne s’était jamais posées… Diversions ou digressions musicales, confessions à double sens : il brouille les pistes et nous entraîne dans une étonnante rétrospective de sa vie de musicien..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Worn out by a long career in the pit of the Paris Opera, a musician wonders about the place of his instrument in his private and professional life?

As he retraces the steps of his career, he wonders about all those who have accompanied him.

Just this evening, he wanted to go home; all alone, without HER, he seemed determined. Break it off, call it a day, hang it up? From then on, he opened the door to fundamental questions he had never asked himself? Diversions or musical digressions, double-meaning confessions: he blurs the lines and leads us into an astonishing retrospective of his life as a musician.

Desgastado por una larga carrera en el foso de la Ópera de París, un músico se pregunta por el lugar de su instrumento en su vida privada y profesional..

Mientras recorre los pasos de su carrera, se pregunta por todas las mujeres que le han acompañado.

Esta misma tarde quería irse a casa; solo, sin ELLA, parecía haberse decidido. ¿Romper, dejarlo, colgar? A partir de ese momento, abrió la puerta a preguntas fundamentales que nunca se había planteado.. Desvíos o digresiones musicales, confesiones de doble sentido: desdibuja los límites y nos lleva a una asombrosa retrospectiva de su vida de músico.

Nach einer langen Karriere im Graben der Pariser Oper fragt sich ein Musiker, welchen Platz sein Instrument in seinem Privatleben und in seinem Berufsleben einnimmt

Während er seinen Weg zurückverfolgt, fragt er sich auch, wie es all den anderen geht, die ihn begleitet haben.

Noch heute Abend wollte er nach Hause gehen; ganz allein, ohne SIE, schien er entschlossen. Schluss machen, aufhören, kurz: auflegen? Von da an öffnet er den Weg zu grundlegenden Fragen, die er sich nie gestellt hat Er verwischt die Spuren und nimmt uns mit auf eine erstaunliche Rückschau auf sein Leben als Musiker.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir