Samadet Le chemin de terre émaillée : voyage céramique à travers l’histoire de l’Asie Centre culturel Samadet Samadet, 15 septembre 2023, Samadet. Le chemin de terre émaillée : voyage céramique à travers l’histoire de l’Asie 15 – 17 septembre Centre culturel Samadet Gratuit. Entrée libre. Tout le monde est familier avec la célèbre « route de la soie », mais la céramique, quant à elle, représente plutôt un chemin de terre bordé d’émail, où l’Asie a écrit de nombreuses pages de son histoire. L’exposition actuelle vous invite à entreprendre ce voyage fascinant en compagnie du céramiste François Jarlov.

À travers une installation thématique, les visiteurs auront l’occasion de découvrir les recherches menées par l’artiste sur les émaux de grand feu au Vietnam. L’exposition présente également un ensemble de dessins et de pièces uniques, tel un carnet de voyage, évoquant les rivages lointains qui ont chacun leur histoire à raconter.

Lors de votre visite de l’exposition, vous aurez également la possibilité de découvrir notre collection permanente qui compte 165 œuvres contemporaines, témoignant de la liberté créative infinie offerte par la terre. Centre culturel Samadet Place de la faïencerie, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 65 45 http://www.chalossetursan.fr Le centre culturel regroupe la médiathèque et la maison de la céramique. Sur la place d’une ancienne manufacture royale de faïence, la maison de la céramique du Tursan abrite une collection de 130 pièces contemporaines. Chaque été, des céramistes reconnus en France ou à l’étranger viennent y exposer leurs œuvres. Parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

