Cerebro centre culturel salvador allende Neuilly-sur-Marne, 29 septembre 2023, Neuilly-sur-Marne.

Seul en scène écrit par Matthieu Villatelle et mis en scène par Kurt Demey, Cerebro est un projet insolite qui mêle théâtre et magie nouvelle pour aborder les mécanismes de manipulation. D’approche ludique et sous forme de fausse conférence, il propose en filigrane une réflexion troublante sur le rapport à l’autorité sous toutes ses formes et les dérives qui peuvent en découler.

centre culturel salvador allende Av. du Dauphiné, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Pont des Trois Communes – Chanoux – Fauvettes Nord Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.compagniedufaro.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « compagniedufaro@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 67 64 55 23 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T21:45:00+02:00

