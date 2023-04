Atelier d’écriture Centre Culturel – Salle Jean Gratien – Villemandeur Catégorie d’Évènement: Villemandeur Atelier d’écriture Centre Culturel – Salle Jean Gratien –, 13 mai 2023, Villemandeur. Atelier d’écriture Samedi 13 mai, 10h00 Centre Culturel – Salle Jean Gratien – Atelier d’écriture : Joyeus’écriture. Centre Culturel – Salle Jean Gratien – 10 Rue Jodon, Villemandeur Villemandeur [{« type »: « email », « value »: « paule.bellilchi@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:00:00+02:00 FMACEN045V50A487 © Atelier d’écriture Détails Catégorie d’Évènement: Villemandeur Autres Lieu Centre Culturel - Salle Jean Gratien - Adresse 10 Rue Jodon, Villemandeur Ville Villemandeur Lieu Ville Centre Culturel - Salle Jean Gratien - Villemandeur

Centre Culturel - Salle Jean Gratien - Villemandeur https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villemandeur/

Atelier d’écriture Centre Culturel – Salle Jean Gratien – 2023-05-13 was last modified: by Atelier d’écriture Centre Culturel – Salle Jean Gratien – Centre Culturel - Salle Jean Gratien - 13 mai 2023 Centre culturel- Salle Jean Gratien Villemandeur Villemandeur

Villemandeur