CHANTONS NOËL Centre culturel Sainte-Hélène-Bondeville Catégories d’Évènement: Sainte-Hélène-Bondeville

Seine-Maritime CHANTONS NOËL Centre culturel Sainte-Hélène-Bondeville, 2 décembre 2023, Sainte-Hélène-Bondeville. Sainte-Hélène-Bondeville,Seine-Maritime Chœur, trompette et orgue ; groupe vocal Arthur Honneger. Noëls traditionnels. Direction Jean Legoupil..

2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Centre culturel

Sainte-Hélène-Bondeville 76400 Seine-Maritime Normandie



Choir, trumpet and organ; Arthur Honneger vocal group. Traditional carols. Conducted by Jean Legoupil. Coro, trompeta y órgano; grupo vocal Arthur Honneger. Villancicos tradicionales. Dirección musical: Jean Legoupil. Chor, Trompete und Orgel; Vokalgruppe Arthur Honneger. Traditionelle Weihnachtslieder. Leitung: Jean Legoupil. Mise à jour le 2023-11-20 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp Détails Catégories d’Évènement: Sainte-Hélène-Bondeville, Seine-Maritime Autres Lieu Centre culturel Adresse Centre culturel Ville Sainte-Hélène-Bondeville Departement Seine-Maritime Lieu Ville Centre culturel Sainte-Hélène-Bondeville latitude longitude 49.773535;0.460148

Centre culturel Sainte-Hélène-Bondeville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-helene-bondeville/