Seine-Maritime Concert Chœur et Guitare Centre Culturel Sainte-Hélène-Bondeville, 10 juin 2023, Sainte-Hélène-Bondeville. Sainte-Hélène-Bondeville,Seine-Maritime Concert Chœur et Guitare Le Samedi 10 juin 2023 à 20h30

Centre culturel : Sainte-Hélène-Bondeville

02.35.28.05.81 / 02.35.28.22.48

10€ / gratuit – de 16 ans.

Billetterie sur place.

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

Centre Culturel

Sainte-Hélène-Bondeville 76400 Seine-Maritime Normandie



Concert Ch?ur et Guitare ? Saturday, June 10, 2023 at 8:30 p.m

? Cultural center: Sainte-Hélène-Bondeville

? 02.35.28.05.81 / 02.35.28.22.48

? 10? / free for under 16s.

? Tickets on site Concierto de guitarra y violín ? Sábado 10 de junio de 2023 a las 20h30

? Centro cultural: Sainte-Hélène-Bondeville

? 02.35.28.05.81 / 02.35.28.22.48

? 10? / gratis para menores de 16 años.

? Taquilla in situ Konzert Ch?ur und Gitarre ? Samstag, den 10. Juni 2023 um 20:30 Uhr

? Kulturzentrum: Sainte-Hélène-Bondeville

? 02.35.28.05.81 / 02.35.28.22.48

? 10 ? / kostenlos – unter 16 Jahren.

