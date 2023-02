DSH : les artistes en émergence centre culturel Saint-Simon Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

DSH : les artistes en émergence centre culturel Saint-Simon, 26 mai 2023, Toulouse. DSH : les artistes en émergence Vendredi 26 mai, 19h00 centre culturel Saint-Simon

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert – Restitution de résidences d’artistes centre culturel Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Chaque année, l’association DSH accompagne et forme un grand nombre d’artistes. Cette restitution est la finalité d’un travail fait sur un an, où les artistes ont, pour la plupart, pu vivre une résidence d’artiste pour la première fois. Une belle occasion de découvrir les artistes émergents de demain !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T19:00:00+02:00

2023-05-26T20:30:00+02:00 © Droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu centre culturel Saint-Simon Adresse 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Ville Toulouse lieuville centre culturel Saint-Simon Toulouse Departement Haute-Garonne

centre culturel Saint-Simon Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

DSH : les artistes en émergence centre culturel Saint-Simon 2023-05-26 was last modified: by DSH : les artistes en émergence centre culturel Saint-Simon centre culturel Saint-Simon 26 mai 2023 centre culturel Saint-Simon Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne