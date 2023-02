Blue Jay « Chrysalis » & Dan Live Expérience centre culturel Saint-Simon, 5 mai 2023, Toulouse.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert – Sortie de résidence, préparation d’album

centre culturel Saint-Simon 10 Chemin de Liffard, 31100 Toulouse, France

Blue Jay

Blue Jay s’est construite à travers l’art et la musique. Auteure, compositrice et interprète, elle est inspirée par des artistes comme Billie Eilish ou Ghostly Kisses. La chanteuse toulousaine de pop alternative transporte le public dans son univers aux sonorités uniques. Sa voix douce et cristalline se mêle à des instrumentales électroniques aux couleurs changeantes. Après ses deux premiers EP Madness et Holding Light sortis en 2021, Blue Jay prépare son premier album, Chrysalis, prévu pour début 2023.

Dan

Dès son plus jeune âge, Dan développe sa passion pour le chant et la performance. Il s’illustre dans sa musique pop en associant R’n’B, soul, gospel, hip-hop et trap. Entouré de ses musiciens ou seul sur scène, il s’est produit dans de nombreuses salles toulousaines. Dan Live Expérience est un concert énergique et saisissant.

Blue Jay : Chant Jeanne Ripka / Guitares Rayane Kheloufi & Killian Montaudie

Dan : Chant Dan Simen / Batterie Jeremy Bayol / Clavier Lucas Granel / Guitare Bastien Teisseire



