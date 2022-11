Chemins croisés en Méditerranée Vol. 2 centre culturel Saint-Simon, 20 janvier 2023, Toulouse.

Chemins croisés en Méditerranée Vol. 2
Vendredi 20 janvier 2023, 20h00
centre culturel Saint-Simon

Concert – Ali Alaoui & l’ensemble Moultaqa Salam

Le maestro marocain Ali Alaoui et son ensemble Moultaqa Salam nous embarquent avec leurs invités dans une création musicale unique et intemporelle. Né à Fès, Ali Alaoui puise son inspiration dans ses racines arabo-andalouses et la large palette musicale qu’offre la musique maghrébine, à la croisée des cultures orientales, andalouses, berbères et africaines. Des rives de la Méditerranée aux portes du Sahara, sa musique est un savant mélange de compositions et de thèmes revisités, un voyage

entre rythmes et sonorités de la chanson arabe, de la culture flamenco, de la poésie voyageuse des artisans de Fès et de la transe des Gnaouas du sud marocain.

Chant & instruments Ali Alaoui / Chant Ingrid Panquin « Izdihar » / Oud & chant Karim Tadlaoui / Guitare flamenca Kiko Ruiz / Danse flamenca Serena De Sousa



