Exposition RIVAGES, de nombreux artistes vous accueillent : Gwladys Bertrand – Frane Do – Enzo – Camille Grall – Thérèse Lerebour – Casimir Moreau – Julia Sacher – Sixtine Sévrière – Camille Tardif – Christelle Tropée

Centre Culturel Saint-Pierre
Rue de l'église 44420 La turballe
La turballe
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2022-10-26T14:00:00+02:00

2022-11-05T18:00:00+01:00

