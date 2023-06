Stage de théâtre jeunesse Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe, 21 août 2023, La turballe.

Voici une approche ludique du théâtre. Personnages, scènes, rire, improvisation. Mais aussi : regarder, écouter, respecter chacun… créer ensemble. La compagnie du Passage regroupe des comédiens professionnels. Elle intervient depuis plusieurs années à La Turballe et ailleurs.

3-6 ans : 9h15-10h15

7-10 ans : 10h30-12h15

11-15 ans : 14h30-17h

Information : 06 12 93 11 90 / ciedupassage44@gmail.com

https://www.facebook.com/CompagnieduPassage/

