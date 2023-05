Stage de peinture aquarelle et encres Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La turballe

Loire-Atlantique Stage de peinture aquarelle et encres Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe, 3 août 2023, La turballe. Stage de peinture aquarelle et encres 3 – 31 août, les jeudis Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe Pucya propose à chaque participant les notions et les techniques nécessaires à la réalisation de travaux à l’aquarelle et/ou à l’encre mais aussi à l’acrylique en les guidant vers leur expression personnelle. Il est recommandé d’apporter son propre matériel. A défaut, des godets d’aquarelle et des pinceaux seront prêtés.

Inscriptions au 06 88 90 62 02

2023-08-03T11:00:00+02:00 – 2023-08-03T17:00:00+02:00

