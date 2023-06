Les heures fantômes Concert Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe, 28 juillet 2023, La turballe.

Les heures fantômes Concert Vendredi 28 juillet, 20h30 Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe

Concert – tous les vendredis

20h30 / Centre Culturel Saint-Pierre

Chaque vendredi à 20h30, du 7 juillet au 13 août 2023, Les Heures Fantômes vous propose une soirée concert avec une programmation éclectique allant de la folk à l’ambient, en passant par le rock garage.

+ d’infos sur www.zerodeuxquarante.com et Facebook et Instagram : @lesheuresfantomes / @zerodeuxquarante

Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 67 75 51 »}, {« type »: « email », « value »: « bonjour@zerodeuxquarante.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.zerodeuxquarante.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-heures-fantomes-concert-la-turballe.html »}] [{« link »: « http://www.zerodeuxquarante.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:00:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS