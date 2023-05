Les Heures Fantôme Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe, 8 juillet 2023, La turballe.

Les Heures Fantôme 8 juillet – 12 août, les samedis Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe

Chaque samedi à 20h30, du 7 juillet au 13 août 2023, Les Heures Fantômes vous propose une soirée spectacle vivant où vous pourrez y retrouver les immanquables spectacles d’improvisation théâtrale, mais aussi de la danse ou encore du seul·e en scène.

Zérodeux Quarante

+ d’infos sur www.zerodeuxquarante.com et Facebook et Instagram : @lesheuresfantomes / @zerodeuxquarante

Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T22:30:00+02:00

2023-08-12T20:30:00+02:00 – 2023-08-12T22:30:00+02:00

