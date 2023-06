Les Heures Fantôme Vanessee Vulcane – concert folk Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe, 7 juillet 2023, La turballe.

Zérodeux Quarante

Pour ce premier concert de la saison 2023 des Heures Fantômes, venez découvrir le trio folk Vanessee Vulcane. Naviguant entre Paris et Clisson, les trois musiciennes nous proposent une folk vocale et douce, où se mêlent textes intimiste et mélodies joyeuses.

Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-07-14T20:30:00+02:00 – 2023-07-15T06:30:00+02:00

