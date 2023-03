Découverte du Mandala Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe Catégories d’Évènement: La Turballe

Découverte du Mandala Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe, 17 avril 2023, La turballe. Découverte du Mandala 17 – 24 avril Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe Public Bienvenue dans l’univers de « Colore la vie » dont les activités de pratique du Mandala proposent de vous accompagner dans le développement de votre créativité, de mieux être et de meilleure connaissance de soi.

Renseignement et inscription : 06 70 06 86 30 / brigitte@colorelavie.fr Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/decouverte-du-mandala-la-turballe.html »}] [{« link »: « mailto:brigitte@colorelavie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T09:30:00+02:00 – 2023-04-17T12:00:00+02:00

2023-04-24T09:30:00+02:00 – 2023-04-24T12:00:00+02:00 JEUNESSE LOISIRS

