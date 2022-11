Atelier mandala de Noël Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

Atelier mandala de Noël
19 et 22 décembre
Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe

Atelier adulte animé par Brigitte TOGNOLA Praticienne

Sur inscription : 06 70 06 86 30
colorelavie.brigitte@gmail.com

Sur inscription : 06 70 06 86 30

colorelavie.brigitte@gmail.com

2022-12-19T14:00:00+01:00

2022-12-22T12:00:00+01:00

Catégories d'évènement: La Turballe, Loire-Atlantique

Lieu: Centre culturel Saint-Pierre 44420 La turballe
Ville: La turballe

La turballe Loire-Atlantique