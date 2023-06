Les Sonneurs de La Turballe vous accueillent Centre Culturel Saint Pierre, 4 juillet 2023, .

Les Sonneurs de La Turballe vous accueillent 4 juillet – 29 août, les mardis Centre Culturel Saint Pierre

Les Sonneurs de La Turballe invitent les visiteurs à découvrir les musiques et instruments traditionnels bretons lors des répétitions hebdomadaires en toute simplicité et cordialité.

Centre Culturel Saint Pierre Rue de l’église 44420 La turballe 44420 [{« type »: « phone », « value »: « 06 22 27 91 56 »}, {« type »: « email », « value »: « lessonneurs.bugale.ar.vro@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-sonneurs-de-la-turballe-vous-accueillent-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T17:30:00+02:00 – 2023-07-04T18:30:00+02:00

2023-08-29T17:30:00+02:00 – 2023-08-29T18:30:00+02:00

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS