Stage huile et acrylique au couteau Centre culturel Saint Pierre

Atelier: 75

Cette journée de stage est pour vous si vous rêvez de réaliser votre premier tableau à l’huile ! Nul besoin d’investir tout de suite dans des tubes de peinture onéreux, tout le matériel est mis à … Centre culturel Saint Pierre 13 rue de l’église 44420 La turballe 44420 Cette journée de stage est pour vous si vous rêvez de réaliser votre premier tableau à l’huile ! Nul besoin d’investir tout de suite dans des tubes de peinture onéreux, tout le matériel est mis à votre disposition, l’occasion idéale pour essayer.

Vous avez déjà quelques notions? Alors, vous goûterez le plaisir de vous perfectionner dans des conditions très favorables, les inscriptions étant limitées à six personnes. Louise Ericsson vous accompagnera dans vos progrès et vous fera découvrir toutes les subtilités de sa technique au couteau.

Travail à l’acrylique possible.

Les chevalets, pinceaux, couteaux, tubes de peinture à l’huile et acrylique sont fournis dans la prestation.

Apportez seulement une toile de 50×50 cm maximum, en lin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T10:45:00+01:00

2022-11-03T16:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Centre culturel Saint Pierre Adresse 13 rue de l'église 44420 La turballe lieuville Centre culturel Saint Pierre

