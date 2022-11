Anne Cahen & Yassir Centre Culturel Saint-Cyprien, 31 janvier 2023, Toulouse.

Anne Cahen & Yassir Mardi 31 janvier 2023, 20h30 Centre Culturel Saint-Cyprien

Tarif C / Disponible en Pass Culture

Spectacle d’humour – Une soirée, deux artistes ! En partenariat avec le collectif ORAL

Centre Culturel Saint-Cyprien 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

Anne Cahen n’est pas une petite nouvelle dans le monde du stand-up. Elle aborde avec délicatesse les sujets du quotidien, avec un angle original et bien à elle. Une demi-heure de son spectacle qu’elle joue dans de nombreuses salles parisiennes, enfin à Toulouse !

Yassir était l’invité du Festival Oral en 2021 pour son approche humaniste et bon enfant, il a depuis été vu au Comedy Club de la Tour Eiffel et au mythique Jamel Comedy Club, nouvelle génération. En pleine ascension, ce toulousain revient donner un aperçu de son spectacle.



2023-01-31T20:30:00+01:00

2023-01-31T22:00:00+01:00

