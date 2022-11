Mandarine, première partie Nathy Green Centre Culturel Saint-Cyprien, 20 janvier 2023, Toulouse.

Mandarine, première partie Nathy Green Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Centre Culturel Saint-Cyprien

Concert – En partenariat avec La Spirale

Centre Culturel Saint-Cyprien 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

Mandarine, c’est un projet qui part du rap pour créer une musique à la couleur nouvelle, en intégrant la culture instrumentale et improvisée à un univers résolument numérique. Sur les rythmiques hip-hop de Docteur Chill, Arnaud Benz laisse flotter ses sonorités de guitare aériennes ou tranchantes, créant la toile de fond sur laquelle se posent le saxophone lyrique de XIMUN, les trompettes brillantes de Chill et les textes poétiques de Martin Prince.

Voix Martin Prince / Guitare Arnaud Benz / Saxophone ténor XIMUN / trompette, clavier Dr. Chill



