Qui est légitime à parler du temps ? Jeudi 17 novembre, 19h00 Centre Culturel Saint-Cyprien

Entrée libre sur réservation

Conférence de Étienne Klein – Dans le cadre de l’événement Quartiers libres

Centre Culturel Saint-Cyprien 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

« Un tel dit que le temps s’arrête quand plus rien ne change, tel autre qu’il continue de passer quand plus rien ne se passe, tel autre encore qu’il

ne s’écoule que dans notre conscience, tel autre enfin qu’il s’accélère. Au fond, à quoi le temps ressemble-t-il vraiment ? Est-il comme notre langage

le raconte ? Comme nous croyons le percevoir ou le vivre ? Comme le représentent les physiciens ? Comme le pensent les philosophes ? ».

Étienne Klein est physicien, docteur en philosophie des sciences, directeur de recherche au CEA.



© Étienne Klein