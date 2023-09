Visite du fonds patrimonial de Saint-Calais et atelier d’enluminure Centre culturel Saint-Calais Catégories d’Évènement: Saint-Calais

Visite du fonds patrimonial de Saint-Calais et atelier d'enluminure

Samedi 25 novembre, 10h00
Centre culturel
Gratuit

Animation : Pauline Pillet et Julie Simier.

Découverte du fonds ancien et des manuscrits de la médiathèque de Saint-Calais suivie d’un atelier de calligraphie et d’enluminure.

Ouvert à partir de 12 ans. 12 personnes maximum.

Inscriptions auprès de Pauline Pillet à : patrimoine.tourisme@saint-calais.fr 02 43 35 35 03

Centre culturel
Place de l'Hôtel de Ville
72 120 Saint-Calais

