Gratiferia – Le marché 100% gratuit à Saint Molf 4 et 5 novembre Centre culturel Roby Wolff Gratuit: 0

Une gatiféria c’est quoi ?

C’est un marché 100% gratuit !

Le samedi, vous apportez ce qui encombre vos placards et que vous seriez heureux de donner. Le dimanche, vous venez choisir ce dont vous avez besoin et ce qui vous plaît. Vous pouvez donner livres, jeux, vêtements, vaisselle, puériculture, petit électroménager, petit mobilier, etc, en bon état! (Les objets volumineux ne seront pas acceptés mais vous pouvez les prendre en photo pour les afficher dans la gratiféria). Aucune inscription n’est requise, ni pour les dons, ni pour le marché. L’ensemble des dons qui n’aura pas trouvé preneur à la fi du week-end sera donné à une ressourcerie sociale de Saint-Nazaire.

La gratiféria est un évènement solidaire !

le dimanche matin, un café-discussion sera animé par les bénévoles de l’association « À deux mais », alors venez nombreux échanger, notamment sur les projets en cours de l’association.

Vous n’avez pas d’objets à donner? Sachez que vous pouvez aussi offrir de votre temps et de votre talent : un petit poème à déclamer, une petite chansonnette à pousser, quelques pas de danse à exécuter, un savoir-faire à présenter…

Centre culturel Roby Wolff 1 rue des Epis 44350 St molf

