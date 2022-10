Gratiferia Centre culturel Roby Wolff

Gratiferia Centre culturel Roby Wolff, 5 novembre 2022, . Gratiferia Samedi 5 novembre, 09h30 Centre culturel Roby Wolff Mise à disposition gratuite d’objets de seconde main. Ouvert à tous. Centre culturel Roby Wolff 1 rue des Epis 44350 St molf 44350 Mise à disposition gratuite d’objets de seconde main.

