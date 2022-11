Fête de la St patrick Centre Culturel Robert Hossein, Nozay (91)

Fête de la St patrick Samedi 18 mars 2023, 20h30 Centre Culturel Robert Hossein, Nozay (91)

Gratuit

avec Irish Barn Centre Culturel Robert Hossein, Nozay (91) 27, Rue des Pylandries Centre Culturel Robert Hossein, 91620 Nozay, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39384 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Concert du groupe Irish Barn avec 6 musiciens : – Pierre Ecale : Tin Whistle, Low Whistle – Jérôme Grebert : Violon – Thomas Hebert : flûte irlandaise – Patrick Larcheron : Banjo ténor, Mandoline – Benoît Marik : Irish bouzouki, Guitare – Hélène Roger : Chant Interventions de deux danseuses de Step dance durant le concert. Le concert sera suivi d’un bal ou Ceili mené par un Caller. Au programme : mixers, danses en cercles et en lignes, danses de couple, … source : événement Fête de la St patrick publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T20:30:00+01:00

2023-03-18T23:30:00+01:00

Lieu Centre Culturel Robert Hossein, Nozay (91) Adresse 27, Rue des Pylandries Centre Culturel Robert Hossein, 91620 Nozay, France

