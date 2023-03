22ème Festival Bernard Dimey Centre Culturel Robert Henry, 17 mai 2023, Nogent.

22ème Festival Bernard Dimey 17 – 20 mai Centre Culturel Robert Henry TARIFS : PASS tous spectacles (placé) 43* à 95€ Les 2 spectacles en soirée 14* à 27€ PASS 4 soirées (placé) 33* à 75€ Le spectacle en après-midi 6 à 12€ Nogentais et tarif réduit* 6 € * chômeurs, étudiants, jeunes -18 ans, gratuit -15 ans

PROGRAMME

22ème Festival Bernard Dimey

Mercredi 17 mai

Valérie Mischler – Salle de concert 20h30

L’interprète de Bernard Dimey par excellence ! Valérie Mischler sait, mieux que personne, raviver les multiples facettes de notre poète. Poignante, truculente, vénéneuse ou frêle, cette chanteuse d’exception ne s’interdit rien pour donner, toujours et encore, vie à son œuvre.

Casius Belli – Salle de concert 22h00

Chanson française pop-rock (guitares acoustique et électrique, basse, batterie, violon, flûte ou clarinette, voix…). Pour notre plus grand bonheur, le groupe haut-marnais Casius Belli célèbrera sa 20e année au 22ème festival Dimey. A écouter pour la musique, belle et enjouée, et pour les paroles souvent drôles sur des sujets de société qui ne le sont pas souvent.

Jeudi 18 mai

Vincent Bardin – Sébastien Huguenin

Déambulation dans Nogent 10h00

Vincent et ‘’ Babaz’’ à la rencontre de la population Nogentaise à bord de leur Convoi Exceptionnel ‘’le motoculteur musical’, avec dans la remorque un bazar étonnant, un bric à brac incroyable composé de tuyaux, de bouteilles, de poubelles, de bonbonne de gaz, de boites de conserves, etc…

Louise Ellie – Espace Jean Benedetti 15h00

Haut-Marnaise, lauréate 2018 du tremplin JHM Jukebox, Louise-Ellie s’est constitué un riche répertoire de chansons folk personnelles qui savent se rendre universelles. Sa guitare (qu’elle appelle Ellie), ses textes et sa voix sont en telle harmonie qu’elle a été choisie par Julien Doré pour faire sa première partie à Thionville.

Datura – Espace Jean Benedetti 17h00

Chantant Ferré, Fontaine, Gainsbourg, Minvielle, Dutronc, Nougaro… Céline Régnard est accompagnée par Marie-Suzanne de Loye à la viole de gambe. Les deux artistes de Datura apportent un éclairage nouveau et passionnant sur quelques chefs-d’œuvres de la chanson-poésie française.

Yoanna – Salle de concert 20h30

Se mouvant énergiquement entre rap et chanson, Yoanna s’accompagne à l’accordéon. A cette originalité, elle ajoute des textes libres, offensifs, sans concession. Son 4ème et nouvel album, intitulé «2ème sexe», s’insurge contre les injonctions faites aux femmes, mais aussi le saccage de la planète ou l’asservissement au travail («En marche et crève…»).

Patrice Mercier – Salle de concert 22h00

«Mélodies chroniques». A la manière des «Goguettes», dont il a d’ailleurs fait la première partie à l’Olympia, Patrice Mercier détourne les chansons populaires. Dans son spectacle (mis en scène par Xavier Lacouture, s’il vous plaît !), accompagné au piano, il aborde les thèmes d’actualité avec beaucoup d’humour et ce qu’il faut de férocité.

Vendredi 19 mai

Sylvie Osterreicher – Espace Jean Benedetti 10h00

Présentation de «Coups de théâtre», une pièce sur la prise en charge des femmes victimes de violences, suivie d’un débat avec Sylvie Osterreicher, médecin hospitalier à Blois.

Marie d’Epizon – Espace Jean Benedetti 15h00

«Parlez-moi d’amour !». Très beau spectacle qui mêle la lecture de lettres d’amour d’auteurs célèbres et l’interprétation de chansons de Michèle Bernard, Anne Sylvestre, Aragon, Allain Leprest, Bernard Dimey, Brassens… Marie d’Epizon est accompagnée à la guitare par Jules Meneboo.

Pierre Antoine – Espace Jean Benedetti 17h00

«Brouillon». On l’a comparé à Bécaud, Trénet, Brel ou Leprest. Pierre Antoine qui, après plus de 20 ans de chansons, donne le nom de «Brouillon» à son dernier album, va en réalité, de derrière son piano, nous rappeler sa maîtrise, son énergie, sa sensibilité, sa fantaisie, son swing, ses combats…

Ben Herbert Larue – Salle de concert 20h30

«Souffle(s)». Prix du public et du jury au festival Jacques Brel, louangé par Yves Jamait («…le volcanique Ben Herbert Larue vient vous toucher de sa lave»), encensé par la critique, voici un phénomène. Ses textes, sa voix, sa gestuelle et la diversité des émotions qu’il transmet emportent le spectateur.

Kent – Salle de concert 22h00

«Scherzando tour». Le père de «Juste quelqu’un de bien» et de «J’aime un pays» vient de faire naître son 16ème album : «Scherzando» (mot italien de notation musicale signifiant «en badinant»). Kent (chant et guitare) viendra donc nous faire partager sérieusement cette belle légèreté en compagnie d’Alice Animal (guitare électrique et voix) et Marc Haussmann, piano. Un des grands temps forts du festival.

Samedi 20 mai

Sema Kiliçkaya – Apéro rencontre d’écrivaine, modération Isabelle Leseur, lectrice Anne Duvoy.

Espace Jean Benedetti 11h15 (entrée gratuite)

« J’écris pour que les Français sachent ce que c’est, la migration ». Sema Kiliçkaya parle le turc et l’arabe, deux langues utilisées à la maison, le français, sa langue d’adoption, auxquelles sont venus s’ajouter l’anglais, dont elle a fait son métier, l’italien et l’allemand. Son dernier roman La Langue de personne s’est vu décerner le prix littéraire France-Turquie 2018.

Jean-Paul Bonfils – Espace Jean Benedetti 15h00

Ricet Barrier qui aimait ses chansons, son humour et sa guitare jazz, avait dit à Jean-Paul Bonfils : «…une salle qui s’amuse grâce à toi, c’est le bonheur… tu fais partie de ma famille, celle des gens qui donnent du sourire et qui font oublier les vicissitudes tous azimuts. Vas-y mon gars…». Allons-y donc !

Jules Marquard – Espace Jean Benedetti 17h00

Aujourd’hui paysan à la retraite, «Le Jules Marquard» peut se concentrer sur l’écriture et le chant. Son nouveau spectacle revisite quelques incontournables comme «Trois petites fermes valent mieux qu’une grande», ou «Elle bossait comme un homme». Mais avec Vincent Bardin (guitare, basse, mélodica) et Didier Alemany (batterie), il propose aussi des instants plus poétiques et musicaux.

Laurent Berger – Salle de concert 20h30

«Chanson de l’instant». Très beau grain de voix – de la famille des Jehan et Leprest – s’accompagnant à la guitare ou au piano, Laurent Berger est un maître de la ballade à la française. De celle qui nous fait visiter «les paysages intérieurs» s’appuyant sur une grande maîtrise des mots, un sens profond de la poésie et une science consommée des mélodies. L’artiste accompli !

Nicole Rieu – Salle de concert 22h00

«Et la vie coulait». Nicole Rieu nous offre sur scène la primeur de son tout nouvel album, en compagnie de Julien Rieu de Pey (basse et chœurs) et Félix Sabal Lecco (batterie, percussions, choeurs). Bien que beaucoup de gouttes d’eau aient coulé depuis ses premiers succès, Nicole Rieu n’a rien perdu de sa poésie, de son sens mélodique ni de son grain de voix. Deux de ses titres ont été écrits par les frères Bobin. On appréciera aussi la mise en musique d’un poème de Louise Michel.

——————————————————————————————————

Animations autour du festival

Visite guidée de Nogent

Samedi 20 mai à 9h (gratuit)

Dans les pas de Dimey avec Philippe Savouret

Rendez-vous à l’accueil du Festival

Gratuit (limité à 30 personnes) Inscription requise au 06 87 85 02 25

3e mi-temps avec Vincent Bardin

Espace Jean Benedetti

Chaque soir à partir de 23h30

Entrée libre pour des fins de soirées forcément réussies

Musicien accompli, multi-instrumentiste maîtrisant tous les styles, Vincent est capable d’accompagner n’importe qui. Et ça tombe bien puisque le principe de la troisième mi-temps c’est de permettre à tout un chacun, artiste ou non, de monter sur scène. Et comme il est lui-même aussi un excellent chanteur, il sait enchanter le public chaque fois que se présente un temps mort.

Scène ouverte aux amateurs et aux professionnels : Inscriptions auprès de Dan et de Sophie 06 26 73 73 86

Expositions :

Exposition spéciale « 21 ans de festival Bernard Dimey »

Expo Boris BELUCHE, dessinateur, aquarelliste, décorateur, humoriste, fresquiste, poète, conteur langrois.

Domi DECKER « Au fil du Festival » (photographie)

Stands :

* Disques vinyles et CDs, expo pochettes, Jean-Yves et Laurette

* L’Étal de recyclage Bernard Dimey, Valérie

* Éditions LIRALEST, librairie éphémère

* Association Nogent Vidéo – captation vidéo du Festival

Déambulation au marché de Chaumont :

Samedi 6 mai 10h00

‘’Convoi Exceptionnel’’ : le Motoculteur musical de Vincent Bardin et Sébastien Huguenin dit Babaz

Maisons de retraite :

Martial Robillard et sa guitare en concert privé dans les maisons de retraite de Bourmont, Montigny et Nogent

Centre Culturel Robert Henry 1 rue de la Piscine, 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « festival.bernard.dimey@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.festival-bernard-dimey.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/search/top?q=festival%20dimey »}, {« type »: « phone », « value »: « 03688789005 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06640873465 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-bernard-dimey/evenements/22eme-festival-bernard-dimey »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T17:00:00+02:00 – 2023-05-17T17:30:00+02:00

2023-05-20T23:30:00+02:00 – 2023-05-20T23:59:00+02:00

festival Dimey

association Bernard Dimey