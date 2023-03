3ème L’Enfanstival Centre Culturel Robert Henry, 15 mai 2023, Nogent.

3ème L’Enfanstival 15 – 17 mai Centre Culturel Robert Henry Plein tarif 10€ – tarif réduit 5€ étudiants, chômeurs et moins de 18 ans – gratuit pour les moins de 15 ans et les Nogentais

PROGRAMME :

Lundi 15 et mardi 16 mai Céline Faucher Salle de concert 10h00

A partir des fabulettes d’Anne Sylvestre et autres histoires, Céline Faucher chante la «Journée en fabulettes» de Charlotte, une petite fille s’apercevant que, n’être pas comme les autres n’est pas si mal…

Lundi 15 et mardi 16 mai Cadijo Salle de concert 14h30

«Momo le petit harmo». Harmoniciste et chanteur de blues reconnu sur la scène nationale, Cadijo est aussi un passionnant conteur. Réunissant parfois ces deux talents, il crée de très beaux spectacles pour enfants qu’apprécient beaucoup petits et grands.

Mardi 16 mai 18h30 à la Cave à Bernard (Médiathèque Bernard Dimey)

CADIJO en duo

»Etonnant opus que ce ‘Grandir’ signé Cadijo, étonnant de spontanéité, étonnant de sensibilité et de fraîcheur, étonnant de qualité.

Les onze chansons écrites par Jean Pierre et Michel Carraro sont d’une telle beauté et sensibilité qu’elles vous feront replonger dans les albums des meilleurs auteurs-compositeurs français… de la très bonne chanson français ». (Blues Magazine & Paris-Move)

Mercredi 17 mai Gim Mix Salle de concert 10h00

Créé en 2018 avec une partie du célèbre groupe local «Les Haricots Verts», Gim Mix rassemble 10 musiciens inspirés par la pop-rock des groupes anglo-saxons des années 70 – 80. Mais à côté des guitares et synthés, 2 batteries, 3 djembés, et un pad électronique élargissent énormément la palette de l’ensemble.

Centre Culturel Robert Henry 1 rue de la Piscine, 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T10:00:00+02:00 – 2023-05-15T11:00:00+02:00

2023-05-17T10:00:00+02:00 – 2023-05-17T11:00:00+02:00

Enfanstival chanson

Jean-Yves Texier