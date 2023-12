« CONCERT DE POCHE » Quatuor de violoncelles Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, 19 janvier 2024, Wattignies.

« CONCERT DE POCHE » Quatuor de violoncelles Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Centre Culturel Robert Delefosse 10 € plein tarif / 6 € tarif réduit

« CONCERT DE POCHE » Quatuor de violoncelles

Vendredi 19 janvier à 19h

Au centre Culturel Robert Delefosse – Wattignies

Anne GASTINEL, violoncelle

Xavier PHILLIPS, violoncelle

Lila BEAUCHARD, violoncelle

Leonardo CAPEZZALI, violoncelle

Anne Gastinel et Xavier Philips deux violoncellistes très renommés et exceptionnellement chaleureux, entrainent sur leurs pas deux jeunes talents passionnés, Lila Beauchard et Leonardo Capezalli. Ces virtuoses partagent tous les quatre la scène dans un esprit de compagnonnage à la fois convivial et exigeant. Ils offrent un répertoire varié de transcriptions et d’œuvres originales pour quatre violoncelles, pour un concert puissant et joyeux, extrêmement vivant, et nous emmènent dans l’univers drôle et romantique d’Offenbach.

Programme

Offenbach, Fitzenhagen, Piazzolla

Une première partie sera assurée par les enfants des écoles Bracke-Desrousseaux et collège Jean Moulin de Wattignies qui ont suivi des ateliers de chant choral hebdomadaires avec la cheffe de chœur Bertille Outrebon. Les participants interprètent le répertoire joué lors du concert et en assurent la première partie, accompagnés par les concertistes.

Réservation

En ligne sur le site de concert de poche en cliquant sur « Réserver » https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/a23-wattignies-19012024

ou par téléphone au 06 76 61 83 91

10 € plein tarif / 6 € tarif réduit

concertsdepoche