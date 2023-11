« Rudolph » Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, 16 décembre 2023, Wattignies.

« Rudolph »

Laissez-vous conter l’histoire de Rudolph, le plus célèbre des rennes du Père Noël.

Rudolph a un nez étrange, il est rouge et lumineux. Tout le village se moque de lui. La veille de Noël, fatigué d’être la victime de tant de moqueries, Rudolph s’enfuit seul dans la forêt. Mais il n’imagine pas quelle folle aventure l’attend… Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ?

Une comédienne et un pianiste nous emmènent dans cette histoire palpitante, une fable sensible et magique sur la différence, à partager avec toute la famille ! La marque de fabrique de la compagnie Princesse Moustache : une écriture originale, un certain ton à la fois loufoque et poétique, de l’humour, une mise en scène qui fait la part belle à l’imaginaire et la musique.

Une parabole à la portée de tous, pleine d’espoir et de tolérance.

Samedi 16 décembre à 15h30

Centre Culturel R. Delefosse

Spectacle Jeune Public – à partir de 3 ans

Durée 45mn

Tarif unique: 4€ (enfant comme adulte)

Réservation : 03 20 95 45 71

(centre culturel : les lundi, jeudi, vendredi matin).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:15:00+01:00

