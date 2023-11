Festibambins – « Cahutopie » Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, 19 novembre 2023, Wattignies.

Elle s’appelle Rosemonde Détritus, mais on l’appelle Rose…

Compagnie La Boussole

Ses parents l’ont nommée ainsi parce qu’elle devait sauver le monde mais elle ne sait pas de quoi : Invasion de scarabées ? Match de foot à la télé ? Voitures et pollution ? Ou pénurie de chicons ?

En attendant, Rose(monde) est la superhéroïne de son propre jardin. Elle y cultive le recyclage et la récupération, le partage et l’imagination.

Rose nous invite à faire un p’tit bout d’chemin avec elle, à rêver, tisser et construire un monde pas pire.

A partir de 3 ans

Durée : 45mn-1h

Jauge : 300 personnes

Dimanche 19 novembre à 15h30

centre culturel Robert Delefosse

Tarif unique: 3.50 € (enfant comme adulte)

Réservation vivement conseillée en raison des jauges limitées par spectacle.

Pour certains spectacles ayant une capacité d’accueil très intimiste, merci de bien vouloir limiter à un seul parent accompagnant.

Pour les spectacles à Wattignies :

Renseignements : 03 20 16 06 45 Service Culture de l’Hôtel de Ville

Réservations : Billetterie en ligne ou par téléphone au centre culturel R. Delefosse : 03 20 95 45 71 (les lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ou le vendredi de 8h30 à 12h).

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France 03 20 95 45 71

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

