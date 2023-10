Festibambins – « Longues Jupes & Culottes Courtes» Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Catégories d’Évènement: Nord

Wattignies Festibambins – « Longues Jupes & Culottes Courtes» Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, 18 novembre 2023, Wattignies. Festibambins – « Longues Jupes & Culottes Courtes» Samedi 18 novembre, 15h00, 16h30 Centre Culturel Robert Delefosse Tarif unique : 3,50 € Festibambins – « Longues Jupes & Culottes Courtes» Exploration en objets, musique et jeu, du lien du tout-petit avec son socle parental. Concerto en bébé majeur, un spectacle en musique et objets Compagnie l’Estafette Comment l’enfant explore le monde à travers le monde des parents ?

Accroché aux jupes de sa mère, ce petit prince rêve son aventure et sa découverte du monde à travers les objets fascinants du monde des grands.

Ces objets interdits prennent vie et se transforment en un ballet magique…

Le concerto en bébé majeur peut alors commencer ! Dès 18 mois

Durée : 40 mn

Jauge : 65 personnes > samedi 18 novembre à 15h et 16h30

Tarif unique: 3.50 € (enfant comme adulte) Réservation vivement conseillée en raison des jauges limitées par spectacle.

Pour certains spectacles ayant une capacité d’accueil très intimiste, merci de bien vouloir limiter à un seul parent accompagnant.

Pour les spectacles à Wattignies :

Renseignements : 03 20 16 06 45 Service Culture de l’Hôtel de Ville

Réservations : Billetterie en ligne ou par téléphone au centre culturel R. Delefosse : 03 20 95 45 71 (les lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ou le vendredi de 8h30 à 12h). Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?ovl=1&fbclid=IwAR0y2ydjSGVKQBKHfU1Cx_7u2OKRCFkH6HCeGB9txIufZOqPgkO1_2kaxrs »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T15:40:00+01:00

2023-11-18T16:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:10:00+01:00 Gwen Mint Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wattignies Autres Lieu Centre Culturel Robert Delefosse Adresse Wattignies Ville Wattignies Departement Nord Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies latitude longitude 50.587878;3.051166

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattignies/