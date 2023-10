Changements climatiques : quels leviers pour agir individuellement ? Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, 3 novembre 2023, Wattignies.

Changements climatiques : quels leviers pour agir individuellement ? Vendredi 3 novembre, 18h30 Centre Culturel Robert Delefosse entrée gratuite

Une conférence débat autour des dérèglements climatiques suivie de solutions proposées puis d’un débat.

C’est quoi les gaz à effet de serre ? La différence entre météo et climat ? Entre une émission et une empreinte carbone ? Comment faire pour baisser son empreinte en tant que citoyen ?

Comprendre les cause, prendre conscience des risques, et passer à l’action.

Autant de questions que les conférenciers de l’association des Shifters présidée par Jean-Marc Jancovici se proposent d’aborder.

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T18:30:00+01:00 – 2023-11-03T20:00:00+01:00

