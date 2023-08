Journées du patrimoine Spectacle Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Catégories d’Évènement: Nord

Wattignies Journées du patrimoine Spectacle Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies, 15 septembre 2023, Wattignies. Journées du patrimoine Spectacle Vendredi 15 septembre, 20h30 Centre Culturel Robert Delefosse tarif normal:12€ / réduit (enfants, étudiants, +65ans, demandeurs emploi): 7€ « Germinal, l’intemporel » Nous sommes en 1866, dans le nord de la France, à la grande compagnie des mines de Montsou… Une histoire d’amour triangulaire entre Etienne, Catherine et Chaval sur fond de crise industrielle minière mondiale. Une scénographie où se mêlent virtuel et réel, par l’interaction de 3 comédiens sur scène, avec 30 comédiens diffusés sur 3 écrans amovibles. Des décors dessinés par un illustrateur avec un traitement d’images en noir et blanc et ua crayon de mine. Convaincus de la modernité de l’œuvre d’Emile ZOLA et de l’actualité de son message, « Germinal l’intemporel est traité de façon contemporaine, tout en conservant le contexte historique, les dialogues et les relations sociales transmises par le romancier. Création de la Compagnie Climax. Adaptation accompagnée par le Centre Historique de la Mine de Lewarde. Action soutenue par le Département du Nord Centre Culturel Robert Delefosse Avenue des Arts – 59139 Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France 0320954571 [{« type »: « link », « value »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 95 45 71 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

