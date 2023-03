Découvrez l’univers enchanté de « Ferguson Fox : Terrier en danger ! » Centre Culturel Robert Delefosse, 15 avril 2023, Wattignies.

Découvrez l’univers enchanté de « Ferguson Fox : Terrier en danger ! » Samedi 15 avril, 15h30 Centre Culturel Robert Delefosse 3,5 €

Découvrez l’univers enchanté de « Ferguson Fox : Terrier en danger ! »

Ce spectacle familial de la compagnie « Les Mondes Merveilleux de Maxence » vous transportera sous terre, où vivent Ferguson et ses amis Puppets: Coco la mouffette, Ludmila l’araignée, Jarry la fourmi, Harold la tortue et Courte-Paille l’épouvantail. Tout va pour le mieux dans ce microcosme, jusqu’au jour où Hitch-Coq, maire du comté de Twisted Roots, vient annoncer qu’ils vendent le terrain au-dessus du terrier de nos amis. S’ensuit alors toute une préparation pour mettre sur pied un plan pour contrer cet acte.

Racontant l’histoire d’un terrier de renard sur le point d’être détruit par l’homme, « Ferguson Fox : terrier en danger ! » parle d’écologie et de tolérance. Tous les animaux (marionnettes) sont acceptés dans sa tanière sans jugement de valeur afin d’inculquer le respect, la convivialité et l’entraide aux enfants.

Le décor a été conçu par l’un des scénographes du théâtre Mogador à Paris, les costumes au Danemark, les marionnettes proviennent pour la plupart d’Italie et des États-Unis. La bande-son a été enregistrée par des doubleurs professionnels de dessins animés avec la voix d’Anaïs Delva de La Reine des Neiges.

Spectacle Jeune Public – à partir de 5 ans – Durée 45mn

Samedi 15 avril 2023 à 15h30 – Centre culturel Robert Delefosse

Tarif unique: 3.50€ (enfant comme adulte)

Réservation et paiement en ligne sur : https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?&ovl=1 ou 03 20 95 45 71 (centre culturel permanences les lundi, jeudi vendredi matin).

Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?&ovl=1 »}] [{« link »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?&ovl=1 »}] https://www.google.com/maps/place/Centre+culturel+Robert+Delefosse/@50.5828908,3.044024,15z/data=!4m6!3m5!1s0x47c2d4f66e69359f:0x16383eb3c2f58502!8m2!3d50.5828908!4d3.044024!16s%2Fg%2F11b6d4361n

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T15:30:00+02:00 – 2023-04-15T16:15:00+02:00

2023-04-15T15:30:00+02:00 – 2023-04-15T16:15:00+02:00