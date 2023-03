Concert “Emotions” piano et danse Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Catégories d’Évènement: Nord

Wattignies

Concert “Emotions” piano et danse Centre Culturel Robert Delefosse, 7 avril 2023, Wattignies. Concert “Emotions” piano et danse Vendredi 7 avril, 20h30 Centre Culturel Robert Delefosse 10 / 6 € La Ville de Wattignies vous propose de découvrir tout le talent de Tarik, un pianiste nouvelle génération, 25 années de travail, de style, de musique.

Ancien élève du conservatoire de Lille, Tarik joue ses premières notes à l’âge de 5 ans. Assidu jusqu’à sa majorité, il mettra sa carrière musicale de côté, faute de moyen. N’ayant jamais perdu le goût de jouer, et après avoir trouvé un équilibre personnel et familial, son envie de renouer plus sérieusement avec ses partitions est revenue crescendo. Ce récital, “ÉMOTIONS”, cocktail entre le charme du piano et l’énergie de la danse urbaine, vous emmènera dans l’univers insolite de Tarik et de la compagnie NIYA. De Chopin à Mozart en passant par des auteurs actuels, cette fusion entre ces 2 mondes, vous séduira à coup sûr. Tarifs : 10€ /6€ Réservation et paiement en ligne sur : https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?&ovl=1 Ou par téléphone au 03 20 95 45 71 lors des permanences téléphoniques du secrétariat du Centre Culturel (lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h). Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?&ovl=1 »}] [{« link »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?&ovl=1 »}] https://www.google.com/maps/place/Centre+culturel+Robert+Delefosse/@50.5828908,3.044024,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x16383eb3c2f58502?sa=X&ved=2ahUKEwjrjOexqb39AhWTa8AKHR8sBI8Q_BJ6BAhKEAg Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:30:00+02:00 – 2023-04-07T23:00:00+02:00

2023-04-07T20:30:00+02:00 – 2023-04-07T23:00:00+02:00 TARIK

