« Tous nos amis sont là » Festival Humour en culture Vendredi 24 mars, 20h30 Centre Culturel Robert Delefosse, Wattignies. 10 € / 6 € Anaïs PETIT, Christophe TRUCHI et Sylvain BINETT

Ils sont imitateurs. Leur spécialité : arnaquer les stars !

Alice et Victor vivent en colocation dans un appartement parisien. Ils gagnent leur vie en se faisant passer pour des personnalités célèbres qu’ils imitent à la perfection : dîners au restaurant sur la note de Gérard Depardieu, livraisons des commandes luxueuses passées chez Dior par Catherine Deneuve ou Jean Dujardin, accès à des soirées V.I.P. grâce à l’« invitation » de Fabrice Luchini pimentent ainsi leur quotidien.

Jusqu’au jour où Jérémy, un détective totalement dépourvu de scrupules, découvre leurs compétences vocales et décide d’utiliser leur talent pour réaliser une arnaque d’une toute autre envergure…

La première pièce de théâtre qui mêle comédie et imitations !

