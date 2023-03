« Le journal d’une majorette » Festival Humour en Culture Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Catégories d’Évènement: Nord

« Le journal d’une majorette » Festival Humour en Culture Centre Culturel Robert Delefosse, 17 mars 2023, Wattignies. « Le journal d’une majorette » Festival Humour en Culture Vendredi 17 mars, 20h30 Centre Culturel Robert Delefosse 10€ / 6€ « Le journal d’une majorette » Emilie DELESTREZ et Marielle DUROULE Feuilleter un journal intime, c’est rare. Feuilleter celui d’une majorette, c’est inédit. Pourtant, ceux qui découvriront celui de Guislaine ne regarderont plus jamais les majorettes de la même façon.

Guislaine, c’est une boule de passion, une pointe de déraison, une tonne d’auto-dérision. Dans son journal, il y a ses amis, ses amours, ses emmerdes aussi.

Marie-Joséphine dépassera-t-elle les clichés qui la font tant rire sur les majorettes ? Car tout sépare Marie-Jo la bourgeoise de Guislaine la prolo. Et c’est bien ça qui nous fait tant rire. Et au final les réunit.

Dans cette comédie rythmée, les comédiennes emmènent le public dans un tourbillon de situations cocasses, de flash-back déjantés, de prises de bec mémorables. Les personnages hauts en couleur s’enchaînent, le public se régale.

Laissez-vos a priori de côté, et entrez dans l’univers de Guislaine, elle va mettre une touche de paillette dans votre vie ! Centre Culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://wattignies.notre-billetterie.com/billets?ovl=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

