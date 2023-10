Festival Inventerre : Sortie découverte « Le glissement de terrain du Villard-des-Dourbes : 20 ans d’observations » Centre Culturel René Char, Parking en face, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains, 6 octobre 2023, Digne-les-Bains.

Festival Inventerre : Sortie découverte « Le glissement de terrain du Villard-des-Dourbes : 20 ans d’observations » Vendredi 6 octobre, 11h00 Centre Culturel René Char, Parking en face, 04000 Digne-les-Bains Accès libre.

Sortie découverte sur les traces de l’événement catastrophique de l’hiver 2002-2003. Les études qui ont été menées pendant et après le glissement ont permis de mieux comprendre la dynamique du versant de la barre des Dourbes et son évolution dans le temps. Écroulements, niches d’arrachement, coulées de boues : reconnaître les formes actuelles et passées de nos paysages qui évoluent au fil du temps.

Durée : 3h

Activité organisée par Provence Alpes Agglomération – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/festival-inventerre-sortie-decouverte-le-glissement-de-terra

Centre Culturel René Char, Parking en face, 04000 Digne-les-Bains Centre Culturel René Char, Parking en face, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 4000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/festival-inventerre-sortie-decouverte-le-glissement-de-terra »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/festival-inventerre-sortie-decouverte-le-glissement-de-terra »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T11:00:00+02:00 – 2023-10-06T14:00:00+02:00

2023-10-06T11:00:00+02:00 – 2023-10-06T14:00:00+02:00

Nature Sortie nature